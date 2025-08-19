曹小衡答中評：美關稅放大台灣經濟不確定性

南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡（中評社資料圖） 中評社香港8月19日電（記者 段曉魯）台官方8月8日證實，台灣出口至美國部分產品將在原有關稅基礎上疊加20%對等關稅。對此，南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡接受中評社採訪，他表示，美國關稅政策導致全球產業鏈劇烈波動，美國對台灣是步步緊逼、層層加碼，這種情況放大了台灣經濟的不確定性。



曹小衡表示，特朗普上台以後，大幅調整了美國關稅政策，導致全球產業鏈劇烈波動。今年年初，島內研究機構對2025年台灣經濟預測是增長3%以上，但是從4月份開始，同一批研究機構下調了台灣經濟增長，說明美國關稅政策對台灣宏觀經濟的影響是非常大的。



曹小衡表示，數據顯示台灣上半年經濟增長還算是可以的，一季度增長大概是5.4%，二季度為5.2%，呈現下降趨勢。這主要受國際市場的影響，美國推出關稅政策之後，台灣廠商大量囤貨，出現“囤貨效應”，對外貿易增長很快，大大的幫助了上半年台灣經濟增長，但下半年台灣經濟就會往下走，呈現開高走低的現象。



曹小衡指出，台灣民間投資和消費也出現了蠻大波動，美國關稅政策出台後，民間投資大概下降了2000億新台幣左右，在民間消費方面，2025年首兩季度消費都是負數。隨著全球經濟的不穩定，島內下半年經濟增長將明顯降低。



曹小衡認為，台灣企業將會提升自身水平，調整結構去消化關稅所帶來的風險，這些企業也會擴展市場彌補出口美國的減少。此外，台灣企業也會外移，將高端產業移至美國，或者是大陸市場以及部分東南亞國家。最後，台灣當局有可能將內部的稅率下調，如企業所得稅、個人所得稅等，達到對衝美國加徵關稅的風險。



曹小衡稱，加強兩岸經濟合作會幫助到受美國關稅影響的台灣。但兩岸經濟合作有不確定性，大陸的傳統產業競爭力很強，如果島內企業進入大陸市場，未必有明顯優勢。大陸市場需要的是台灣高端產業，主要是電子產業，但這些產業被迫轉移至美國，台灣的高端產業面臨被美國“一鍋端”的風險。



曹小衡建議，台商台企進行數字化升級，深入開拓大陸市場，與大陸企業共同參與帶路的建設，融入大陸八大新興產業和九大未來產業的產業鏈才會找到一條新的發展之路。

