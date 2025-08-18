稅務部門披露“新三樣”偷騙稅案件

中評社北京8月18日電／據新華社報導，國家稅務總局18日對外發布“新三樣”（電動汽車、鋰電池、光伏產品）領域2起偷騙稅案件，這是稅務部門首次披露該領域的違法案件。



“近年來，國家對‘新三樣’部署實施一系列稅費優惠政策，有力支持了相關經營主體快速發展。”國家稅務總局相關部門負責人說，但仍有少數“新三樣”領域經營主體在本身繳稅較少的情況下，仍違規騙享稅費優惠甚至偷稅騙稅，既違背了稅費優惠激勵創新發展的初衷，又破壞了法治公平的稅收環境，還助長了低價低效無序“內卷式”競爭，加劇產能過剩，破壞全國統一大市場建設。



從披露的案例看，有的企業將非直接從事研發工作的人員工資費用納入研發支出進行申報，違規享受研發費用加計扣除稅費優惠。有的則是騙稅團夥通過操控多家新能源企業，虛開發票並虛構生產加工假象，將不能退稅的產品，以可退稅的“新三樣”產品名義出口，騙取國家出口退稅款。



目前，稅務部門對涉及違規享受研發費用加計扣除稅費優惠的企業，依法作出追繳稅費、罰款的處理處罰決定，並依法加收滯納金。另一起案件已經當地法院審理並作出判決，相關違法人員受到了法律的懲處。



國家稅務總局上述負責人表示，稅務部門不折不扣落實好各項稅費優惠政策，優化服務舉措、增進辦稅便利，推動政策紅利直達快享，助力經營主體發展壯大。同時，也持續推進依法治稅，依法嚴肅查處以損害稅收公平為代價破壞市場秩序的違法行為，堅決維護法治公平的稅收環境，堅決防止稅收成本外部化，服務全國統一大市場建設。