中評編譯：韓美峰會成功的關鍵因素有哪些？

在8月16日《中央日報》的專欄中，峨山政策研究院理事長、前韓國外交通商部部長尹永寬強調，即將舉行的韓美首腦會談中，最重要的課題是重新確認美國對韓國堅定不移的安全承諾。他指出，本次會談能否取得成功，關鍵在於：強調韓美合作的效益，致力於建立兩國首腦之間的良好關係並消除對韓國政府的偏見，積極審慎地考慮增加國防預算，從而使特朗普總統認識到韓國是美國不可或缺的合作夥伴，並促使其就"擴展威懾"作出明確表態。



幾天前，美國約翰斯·霍普金斯大學的核問題專家邁克爾·曼德爾鮑姆教授發表文章，對韓國發展核武器的可能性表示擔憂。他指出，在朝鮮具備攻擊美國本土的核能力的情況下，美國總統唐納德·特朗普可能會對向韓國提供擴展威懾持保留態度；而在這種情況下，韓國可能會推動自主核武開發。他預測，如果韓國採取這一行動，其他同樣感到不安的美國盟國也可能效仿，從而引發一系列核擴散的連鎖反應。因此，8月25日即將在華盛頓舉行的韓美首腦會談，其結果可能成為全球安全秩序走向的關鍵轉折點。



在過去72年間，韓美同盟從軍事同盟擴展為經濟同盟，最終演變為全球全面戰略同盟。然而，韓美同盟的核心仍然是軍事同盟。因為無論是兩國之間的經濟合作，還是全球層面的協作，如果韓國的安全無法通過軍事同盟得到保障，這些合作都可能如沙堡般脆弱不堪。



如此重要的軍事同盟，其核心前提在特朗普第二任期啟動後開始動搖。歷屆美國總統都曾明確表達對韓國防衛的堅定意志。喬·拜登總統曾承諾，即便朝鮮的洲際彈道導彈可能攻擊美國本土，只要朝鮮發動南侵，美國將對其予以強力懲罰。這一立場最終體現在2023年4月的“華盛頓協議”以及8月韓美日三國在戴維營達成的協議中。



然而，與拜登總統不同，特朗普總統從交易的角度看待同盟關係，並長期主張撤出駐韓美軍。在其第一任期內，確實曾試圖撤軍，但在幕僚的強烈勸阻下未能付諸實施。因此，人們難免擔憂，主張“美國優先”的特朗普總統是否真的願意在朝鮮可能攻擊美國本土的情況下仍堅定保衛韓國。正因如此，重新確認美國對韓國堅定不移的安全承諾，成為此次首腦會談最重要的議題。雖然韓美關稅談判的具體化也很重要，但屬於次要問題。



如果特朗普總統能明確承諾繼續提供核擴展威懾這一安全保障，那麼關於戰略靈活性、駐韓美軍的縮減及其角色調整等問題，也可在適當範圍內順利達成協議。反之，如果在缺乏明確承諾的模糊狀態下接受美方要求，勢必加劇國民的不安。尤其考慮到未來可能重啟的朝美談判，這種擔憂更為突出。因為美國可能在未充分反映韓國安全關切的情況下，從“美國優先”的立場出發，與朝鮮達成協議。

