社評：重啟核三 向民進黨錯誤能源政策說不

中評社香港8月19日電（評論員 陳倩羚）7.26台灣首輪大罷免才結束不久，接下來的8.23，將迎來第二波針對7席國民黨“立委”的罷免案，同時舉行的還有同樣重要的核三延役公投。自蔡政府上台執政，提出非核家園、推動綠色能源轉型以來，台灣就長期飽受缺電與高電價之苦。民進黨打著發展綠電的“偉光正”旗號，實際上卻無法保證能源供給穩定，損害民生、違反科學、乃至從中圖利的虛偽做派，已經為越來越多台灣民眾所厭棄。此次的核三延役公投，將是台灣人民共同用選票糾正民進黨錯誤能源政策的關鍵一役。我們認為，重啟核能發電，才是台灣當下最合理的能源選擇路徑。



第一，核能實際上是最環保清潔的能源，而且便宜穩定，對台灣而言是性價比最高的能源選擇。



近年來，在逐步減少甚至廢除核能的使用後，燃煤與燃油等火力發電的佔比，已從2016年的77.4%上漲至2024年的81.6%，而民進黨所聲稱大力發展的再生能源，其佔比卻僅增加了6.9%，顯然無法覆蓋核能從12.0%降至4.8%的缺口。2025年5月17日，隨著核三廠二號機除役，台灣當前已正式進入無核狀態。在再生能源發展跟不上需求的現實條件下，若核三不重啟，台灣未來將更多仰賴火力發電，而其所產生的二氧化碳，遠高於在所有發電方法中最低的核能。台中當前有全球燃煤發電量最大的電廠之一，其造成的嚴重空汙長期影響當地居民的身體健康。使用乾淨清潔的核能，而非不斷加大火力發電的比重，顯然才更符合民進黨的綠色轉型理念。



民進黨所提倡的太陽能、風力發電等再生能源，受到天氣狀況與白天時長的較大制約。近期丹娜絲颱風的來襲，就導致中南部的大量太陽能光電設施遭到破壞，造成嘉義及台南沿海地區大範圍停電。很多專家學者都曾明言，再生能源的不穩定性，令其難以作為一個主力能源去供電，其暫時最多只能起到錦上添花的幫補作用。而化石能源在當前複雜的地緣政治環境、以及波動的市場供需關係下，其價格也具有很大的不確定性。核能相較於上述兩者，不僅能確保不間斷地持續供應，而且在價格上也具備顯著優勢。未來台灣若想在半導體與AI算力等領域獲得長足發展，穩定的電力供應絕對是必要前提之一。

