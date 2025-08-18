成就顯著！看“十四五”時期答卷！

（圖片來源：新華社） 中評社北京8月18日電／據新華社報導，8月18日，國務院新聞辦公室在北京舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會。中央統戰部副部長馬利懷，全國人大常委會副秘書長、辦公廳研究室主任宋銳，全國政協副秘書長胡衡廬，國家民委副主任段毅君介紹“十四五”時期發展社會主義民主有關情況，並答記者問。



中央統戰部副部長馬利懷介紹，“十四五”時期，統戰工作取得顯著成就。我們發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量政治作用，正確處理一致性與多樣性關係，充分發揚民主，尊重包容差異，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係更加和諧，為中國式現代化建設凝聚了廣泛智慧力量。



中央統戰部副部長馬利懷表示，我們著眼提升中國新型政黨制度效能，不斷完善知情明政、協商反饋等機制，支持各民主黨派中央、無黨派人士開展了為期5年的長江生態環境保護民主監督，專項監督工作實現常態化長效化。



全國人大常委會副秘書長、辦公廳研究室主任宋銳介紹，2021年3月以來，全國人大及其常委會制定法律35件、修改法律62件次，通過有關決定、決議34件，健全國家治理急需、滿足人民美好生活需要必備、維護國家安全所急的法律制度。



全國政協副秘書長胡衡廬介紹，“十四五”期間，全國政協共舉辦專題議政性常委會會議、專題協商會等各類協商活動279場次，開展視察考察調研活動413項，提案立案25043件，一大批建言成果轉化為政策舉措。



國家民委副主任段毅君介紹，我們配合推動民族團結進步促進法立法工作，鑄牢中華民族共同體意識寫入11部法律，為依法治理民族事務提供法律支撐。



