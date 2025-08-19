中評現場：香港辦論壇紀念抗戰勝利80週年

“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來：中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”論壇在香港科學館演講廳舉行（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月19日電（記者 盧哲）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，香港18日舉行論壇，邀請香港和內地的專家學者、抗戰老兵後人及社會各界代表等逾250名嘉賓出席，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍惜和平的來之不易。



主題為“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來：中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”的論壇，當天在香港科學館演講廳舉行。



此次論壇由香港民建聯和招商局港口控股有限公司聯合主辦，招商局集團支持，中國社會科學院台港澳研究中心、香港中國學術研究院協辦，旨在深化港人對國家歷史的認識，強化港人的民族認同與國家意識，同時呼籲社會各界珍愛和平，並將維護世界持久安定的重要訊息廣傳到社區。



論壇上，香港特區行政長官李家超視頻致辭時表示，80年前，中國人民經歷14年的艱苦抗戰，中華兒女不屈不撓、眾志成城，終於迎來了偉大的勝利。這場勝利，是中華民族走向偉大復興的歷史轉折點，也是世界反法西斯戰爭的重要篇章，為人類和平事業作出重大貢獻。香港市民與祖國同胞血脈相連，一直並肩作戰，從運送物資、營救受困人士，到投身抗戰前線、捍衞海上航道等，香港從未缺席。



李家超說，抗戰勝利深刻啟示我們，和平來之不易，必須銘記戰爭的慘痛。當前，世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治千變萬化、霸權主義影響全球，世界面臨的挑戰和威脅複雜多變。我們必須以史為鑑，銘記先烈為中華民族以至世界和平的付出，反對任何歪曲歷史、美化侵略的行為和言論。