8月18日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京8月19日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧8月18日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：中方發布了王毅外長訪問印度並舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤的消息，中方對此行有何期待？



毛寧：2024年10月，習近平主席同莫迪總理在喀山成功會晤，為中印關係改善和發展指明方向。中方願以王毅外長此次訪問印度為契機，同印方一道努力，落實好兩國領導人重要共識，保持高層交往勢頭，增進政治互信，加強務實合作，妥善處理分歧，推動中印關係持續健康穩定發展。



中印邊界問題特別代表會晤是兩國邊界談判的高級別渠道。去年12月，中印邊界問題特別代表第23次會晤在北京成功舉行，就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等達成多項共識。今年以來，雙方保持外交渠道溝通，積極推進上述成果落實。關於此次特代會晤，中方願同印方在既有共識基礎上，本著積極和建設性態度，繼續就上述議題深入溝通，共同維護好邊境地區可持續的和平安寧。



在印期間，王毅外長還將同蘇傑生外長就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。



今日俄羅斯記者：當地時間8月15日，俄羅斯總統普京和美國總統特朗普舉行了時隔6年來首次會晤，這也是普京總統10年來首次踏上美國領土。請問中方對此有何評論？



毛寧：中方支持一切有利於和平解決危機的努力，樂見俄美雙方保持接觸，改善彼此關係，推動烏克蘭危機政治解決進程。