尹錫悅妻二次受訊歷時7小時 20日將再傳訊

中評社香港8月18日電／韓聯社報導，韓國負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）18日第二次對金建希進行傳訊，調查過程持續約七小時後結束。獨檢組要求其20日上午再次到案受訊。



金建希當天上午9時43分許乘車抵達獨檢組辦公室所在的首爾鐘路區KT大廈。獨檢組10時開始調查，主要就介選案進行訊問，上午調查于11時42分許結束。金建希下午2時30分許主要就操縱股價案接受訊問，在閱覽訊問筆錄後於下午4時37分許離開調查室。金建希實際受訊時長為3小時12分鐘。



據悉，金建希在訊問過程中基本行使緘默權，時而回答“不知情”或“記不清”。獨檢組要求金建希將於20日上午10時到案受訊，但金建希方面以健康狀況不佳為由表明無法到案之意。



金建希曾于12日因涉嫌《資本市場法》和《政治資金法》，以及《特定犯罪加重處罰法》規定的斡旋受賄罪被批捕，14日在羈押狀態下首次到案接受調查。當時，獨檢組主要就介入案中涉及民調的疑點進行訊問，但金建希基本全程行使緘默權。



另一方面，被視為金建希一家人的“資金管家”金藝誠（音）當天也在羈押狀態下首次到案受訊。他涉嫌侵吞自己參與創立並持股的租車公司IMS Mobility資金共33.8億韓元（約合人民幣1752萬元）。“管家門”事件是指IMS Mobility涉嫌以不當手段從大企業等處獲得184億韓元投資。