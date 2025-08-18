韓外長：駐韓美軍涉台問題不應成韓美首腦議題

中評社香港8月18日電／韓聯社報導，韓國外交部長官趙顯18日出席國會外交統一委員會全體會議上接受質詢時，就“駐韓美軍在台灣發生緊急情況時介入的可能性不應成為韓美首腦會談議題”的主張表示認同。



最大在野黨國民力量議員金起炫在質詢時指出，若出現駐韓美軍介入台灣的情形“絕對不可接受”，不應被列入韓美首腦會談議題，並追問政府是否按此推進。趙顯答覆“正按此推進”，並在被追問是否會堅持這一立場時作出肯定回答。



趙顯就“韓美是否在韓國同意駐韓美軍兵力、裝備介入台灣問題的前提下進行協商”的提問給出否定回答，並表示，為了東北亞的和平與穩定，堅決反對任何試圖急劇改變現狀的行為。至於美國是否希望韓國介入台灣問題，他表示，美國內部確實有部分人士提出過相關主張，但這並非美國政府的官方立場，美方也未因此向韓方通報或提出協商要求。



趙顯指出，應把同盟現代化作為增強國防力量的重要機會。韓方已向美方明確傳達願將同盟關係發展為“未來型全面戰略同盟”的立場，美方對此也十分理解。他表示，相信通過即將舉行的韓美首腦會談，雙方能夠取得互利共贏的成果。



另就駐美、駐日、駐華、駐俄大使的任命問題，趙顯透露，部分啟動駐在國批准申請流程。