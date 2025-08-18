匈牙利外長：烏方襲擊致俄石油供應中斷

中評社香港8月18日電／衛星通訊社報導，匈牙利外交部長彼得·西雅爾多表示，因烏克蘭襲擊“友誼”輸油管道變電站，俄羅斯對匈牙利的石油供應已暫停。他譴責此次針對匈牙利能源安全的“新一輪打擊”令人憤慨且不可接受。



西雅爾多在社交媒體Facebook*上發文說：“烏克蘭再次襲擊通往匈牙利的輸油管道，導致向我國的石油供應停止。再一次地破壞我們的能源安全，這令人憤慨且不可接受！”



他提醒烏克蘭政界人士，烏克蘭進口的大部分電力是通過匈牙利輸送到烏克蘭的。



西雅爾多稱，已就此事與俄羅斯能源部副部長帕維爾·索羅金進行磋商。據悉，俄方技術人員正在搶修受損設施，但恢復供油時間尚未確定。



匈牙利總理歐爾班此前表示，匈牙利可以通過停止供應天然氣和電力在一天內瓦解烏克蘭，但並不希望這麼做。西雅爾多早些時候表示，烏克蘭進口的電力超40%來自匈牙利，但如果不讓匈牙利獲得來自俄羅斯的能源資源，就像歐盟委員會計劃中所設想的那樣，匈牙利不確定是否會繼續向烏克蘭供電。



8月13日，西雅爾多曾指出烏克蘭使用無人機襲擊了布良斯克州“友誼”輸油管道樞紐。匈牙利外長強調，該管道對保障國家能源安全“具有關鍵作用”，並呼籲烏方停止攻擊關鍵基礎設施。俄羅斯官方未就相關事件置評。



2024年經“友誼”管道南線輸匈的俄石油總量達478萬噸，其中1至2月供應量為95.6萬噸。受此前針對該管道的襲擊影響（如今年3月），石油運輸曾多次中斷。



3月11日，烏克蘭用無人機對莫斯科發動的最大規模襲擊被防空部隊擊退。俄羅斯國防部稱，莫斯科州擊落了約100架烏克蘭無人機，全國境內共擊落了330多架無人機。俄羅斯衛生部稱，莫斯科州有2人死亡，18人受傷，其中包括3名兒童。



烏克蘭此前曾試圖攻擊“土耳其溪”基礎設施。據俄國防部消息，今年1月，基輔政權試圖用9架無人機襲擊克拉斯諾達爾邊疆區加伊科德佐爾的“俄羅斯”壓縮機站。襲擊的目的是切斷經“土耳其溪”管道的天然氣供應。據俄國防部稱，所有無人機均被擊落，其中一架的殘骸對測氣站的建築物和設備造成輕微損壞。