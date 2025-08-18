消息人士稱哈馬斯收到新加沙停火提議

中評社北京8月18日電／一名巴勒斯坦匿名官員和一名埃及安全部門消息人士18日告訴新華社記者，正在埃及首都開羅的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）談判代表團已收到一項由調解方提出的新加沙停火提議，其內容包括為期60天的停火以及分兩批釋放以色列被扣押人員。



新華社報導，消息人士稱，這份新提議是一份框架性協議，旨在啟動關於永久停火的談判，該協議的基礎結合了埃及與美國中東問題特使史蒂夫·威特科夫分別提出的方案。埃及要求哈馬斯交出武器，並由巴勒斯坦民族權力機構接管加沙地帶。哈馬斯將就新方案與巴勒斯坦各派別領導人展開內部磋商。



當天早些時候，埃及外長阿卜杜勒阿提與到訪的巴勒斯坦總理兼外長穆罕默德·穆斯塔法在拉法口岸埃及一側舉行聯合記者會。阿卜杜勒阿提在記者會上表示，埃及希望促成加沙永久停火，並反對在停火談判中提出任何“無法實現的條件”。他指出，威特科夫提出的方案包括停火60天，“我們現在正以此為基礎開展工作”，哈馬斯代表團和卡塔爾代表團將在埃及討論新的停火協議。



據卡塔爾多哈新聞網站18日報導，卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德當天啟程赴埃及，同調解方會晤，繼續推動以色列與哈馬斯之間的停火談判。



為達成一項停火60天、釋放部分被扣押人員的協議，哈馬斯和以色列自7月6日起在卡塔爾首都多哈舉行新一輪間接談判。因不滿哈馬斯就停火方案所提意見，以方同月24日召回談判人員，尋求“替代選項”，並于8月8日出台由以軍接管加沙地帶北部加沙城的計劃。該計劃在以色列國內外引發反對和譴責。