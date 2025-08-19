李家超：以史為鑑，反對任何美化侵略的言行

香港特區行政長官李家超發表視頻致辭（視頻截圖） 中評社香港8月19日電（記者 盧哲）“銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來：中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年”論壇，18日在香港科學館舉行，逾250名嘉賓出席。香港特區行政長官李家超視頻致辭表示，我們必須以史為鑑，銘記先烈為中華民族以至世界和平的付出，反對任何歪曲歷史、美化侵略的行為和言論。



李家超致辭時說，80年前，中國人民經歷14年的艱苦抗戰，中華兒女不屈不撓、眾志成城，終於迎來了偉大的勝利。這場勝利，是中華民族走向偉大復興的歷史轉折點，也是世界反法西斯戰爭的重要篇章，為人類和平事業作出重大貢獻。



李家超表示，香港市民與祖國同胞血脈相連，一直並肩作戰，從運送物資、營救受困人士，到投身抗戰前線、捍衞海上航道等，香港從未缺席。當時，很多港人投身港九大隊、東江縱隊等的游擊隊，並參與不同的抗日救亡團體。在香港的許多愛國志士，不惜犧牲性命，保護同胞、支援抗戰。他們的英勇不但展現堅毅不屈的錚錚鐵骨，更彰顯中華民族的愛國情懷。



“抗戰勝利深刻啟示我們，和平來之不易，必須銘記戰爭的慘痛。”李家超說，當前，世界百年未有之大變局加速演進，地緣政治千變萬化、霸權主義影響全球，世界面臨的挑戰和威脅複雜多變。我們必須以史為鑑，銘記先烈為中華民族以至世界和平的付出，反對任何歪曲歷史、美化侵略的行為和言論。



“中華兒女在抗戰展現出‘天下興亡，匹夫有責’的民族大義。這種堅定信念是中華民族的寶貴財富，提醒我們在面對挑戰時要砥礪奮進。”