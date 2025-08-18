美烏總統會晤前夕　各方表態差別大

中評社北京8月18日電／美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基及歐洲領導人將於美國當地時間18日在華盛頓會晤。會晤前夕，各方分別表明了立場。



新華社報導，特朗普當地時間17日晚在社交媒體上寫道：“烏克蘭總統澤連斯基如果願意的話，能幾乎立即結束與俄羅斯的戰爭。”他還聲稱，烏克蘭“收不回”克里米亞，也無法加入北約。特朗普還轉發了其支持者的一篇帖文，稱“烏克蘭必須自願放棄領土給俄羅斯，否則戰爭拖得越久，烏克蘭人失去的土地就越多”。



美國國務卿魯比奧17日在接受美國媒體採訪時說，“我們現在要做的是結束戰爭”，對俄施加新制裁並不能夠迫使他們接受停火，衹有俄烏雙方都作出讓步，有得有失，才能達成和平協議。



澤連斯基17日晚抵達華盛頓後表示，希望美國與烏克蘭及歐洲一道形成“合力”，迫使俄羅斯實現“真正的和平”。澤連斯基在社交媒體上寫道，烏克蘭當年不應該放棄克里米亞，烏克蘭1994年獲得的所謂“安全保障”並未奏效，不能重蹈覆轍。



據烏克蘭方面18日通報，當天已有至少10人在俄軍襲擊中死亡。澤連斯基就此發聲，指責俄軍在烏美領導人即將會晤之際對烏發動“示威”襲擊。按照澤連斯基的說法，俄方知道會晤即將舉行，所以俄方襲擊具有“示威性質和諷刺意味”，“羞辱”相關方面的外交努力。他說：“這就是為什麼我們需要可靠的安全保障。”



歐洲一些領導人表示將繼續支持烏克蘭，並呼籲為烏提供可靠的安全保障。英法兩國18日在“志願者聯盟”視頻會議後發表聯合聲明說，與會領導人重申將繼續支持烏克蘭，對特朗普承諾向烏提供安全保障表示讚賞。德國外長瓦德富爾18日說，烏克蘭需要強有力的安全保障。芬蘭總統斯圖布17日在一份公報中說，“為烏克蘭提供強有力且可靠的安全保障是實現持久和平的關鍵因素”。

