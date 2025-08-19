世界第一蘆葦蕩似迷宮　觀鳥勝地河蟹豐

遼寧盤錦葦海蟹灘（主辦方供圖） 中評社盤錦8月19日電（記者 陳思遠）8月17日下午，兩岸記者及自媒體人走進遼寧盤錦葦海蟹灘，沉浸式探尋這片濕地的獨特魅力。葦海蟹灘所在的鼎翔生態旅遊區，是國家4A級景區，享有“地球之腎”的美譽。



眾人乘坐觀光車，穿梭於綠意盎然的絲瓜長廊，廊外大片稻田順勢鋪展，稻穗在微風中輕輕搖曳，裹挾著濃鬱的田園氣息撲面而來。隨後抵達蘆葦蕩，登上游船，一場濕地探秘之旅就此開啟。



據導游介紹，這片蘆葦蕩水域裡魚類繁多、種類豐富。有趣的是，此前有遊客游玩時，曾有魚兒躍到船上，導游幽默地說：“這裡不允許釣魚，但要是魚跳到船上想跟你走，那我也攔不住。”這番話引得眾人開懷大笑，大家也紛紛期待能有這樣的幸運降臨。果不其然，游船行駛過程中，時不時就有鯉魚、鰱魚等躍出水面，在水中激起層層漣漪，為旅程增添了不少驚喜。



水道兩旁的蘆葦高大而茂密，足有3到4米高，像一道天然的綠色屏障，將外圍的世界完全遮擋。水道蜿蜒曲折，寬窄不一，行船其中，仿佛置身於一座綠色的迷宮，充滿了未知與趣味。一旁，正在工作的鑽井石油機默默運轉，東北人用特有的幽默給它賦予了“磕頭機”的可愛昵稱，它工作時一上一下的模樣，恰似蹺蹺板，平添了幾分趣味。



之後，眾人登上蒹葭閣，極目遠眺，無邊無際的蘆葦蕩盡收眼底，“世界第一大蘆葦蕩” 的名號果然名不虛傳。除了壯觀的蘆葦蕩，河蟹也是這裡的一大亮點。



走在蘆葦蕩的木道上，腳下的泥灘布滿了密密麻麻的螃蟹洞，不少螃蟹躲在蘆葦下，導游稱它們為“騷夾子”。螃蟹形態各異，有的安靜地趴在地上一動不動，有的在泥灘上橫行霸道，還有的順著蘆葦杆努力往上攀爬。



最後，大家來到觀鳥園。這裡是眾多鳥類遷徙途中的重要落腳點，不少鳥類在此築巢孵蛋，其中不乏黑臉琵鷺、丹頂鶴等國家保護動物。遺憾的是，記者團來的時間較晚，很多候鳥已踏上南飛的旅程，目前留在濕地的鳥類數量僅為高峰期的六分之一。但走進觀賞地帶，依舊能聞到淡淡的鳥糞味，耳畔也能傳來陣陣清脆的鳥鳴。

