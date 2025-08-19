3微米！台企銅箔薄如紙　在陸發展勢頭盛

3μm鋰電池銅箔（中評社 陳思遠攝） 中評社盤錦8月19日電（記者 陳思遠）8月18日上午，兩岸媒體人來到遼寧省盤錦市遼濱沿海經濟區，走進當地知名台企長春化工（盤錦）有限公司，深入探尋其發展脈絡與在大陸市場的奮進足跡。



該公司於2011年1月25日正式成立，作為台灣第二大石油化工企業——台灣長春集團旗下子公司，自落地盤錦便開啟了蓬勃發展之路。



制一部副總經理黃雲謙介紹，台灣長春集團創始人有三位，為廖銘昆、林書鴻與鄭信義，取名“長春”寓意“三人合作，日子長長久久”。“我們老板非常喜歡用東北的城市當公司名字，他覺得寓意非常好，除長春化工外，還有大連化工。”



在眾多業務中，鋰電池銅箔生產項目成績尤為突出，不僅具備高強度、低粗度特性，耐化學性也十分良好，極薄銅箔厚度最低可達3微米。黃雲謙向媒體詳細介紹，盤錦廠生產的鋰電池銅箔應用廣泛，增長動力集中在電子產業、電動汽車、電動工具及3C數碼消費類產品領域，在大陸市場前景廣闊。



參觀過程中，黃雲謙指著銅箔樣品向記者展示：“這是我們生產的銅箔，最薄能達到3微米。”記者們紛紛上手觸摸，銅箔在手中輕易被揉出褶皺，大家不禁驚嘆其厚度“比紙還輕薄”。



談及盤錦廠優勢，黃雲謙表示，該地靠近海港，且原材料銅均來自國內，相比台灣工廠需從國外進口，極大降低了成本。而且盤錦廠銅箔產品80%銷於國內市場，20%出口至韓國和日本，這一布局進一步優化了成本結構。



針對美國關稅對台灣長春集團的影響，黃雲謙分析，短期內確有一定波動。他解釋道，美國電動車市場起步慢，需求相對較少，且台灣廠生產的銅箔僅占總產量40%，受美國關稅影響，出口到美國的銅箔數量有限，期待市場穩定後需求能回升。

