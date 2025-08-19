特朗普：俄烏無需先停火　可直接進入和平談判

中評社香港8月19日電／美國總統特朗普18日在白宮同烏克蘭總統澤連斯基及歐洲多名領導人舉行系列會晤期間表示，他認為俄羅斯與烏克蘭不需要先停火，而可以“直接進入”和平談判、達成和平協議。



新華社報導，特朗普當天首先同澤連斯基舉行雙邊會晤。隨後，北約秘書長呂特、歐盟委員會主席馮德萊恩、德國總理默茨、意大利總理梅洛尼、法國總統馬克龍、英國首相斯塔默、芬蘭總統斯圖布參加美烏歐多方會晤。



在多方會晤對媒體開放的公開發言環節，默茨表示，現已進入“複雜談判”階段，各方都希望看到停火，美俄烏三方會晤不應在沒有停火的情況下舉行。特朗普回應說，如果能停火那當然很好，但他聲稱自己參與解決過的六場戰爭中沒有一場是先停火的，“我們都是直接進入談判”。



20多分鐘的公開發言環節，“安全保障”被多次提及。歐洲領導人強調俄烏停火和給予烏克蘭安全保障的重要性。



與澤連斯基閉門會晤前的媒體開放環節，特朗普被媒體問及對烏方的安全保障是否包括派出美國軍隊，並未直接回應，而是說，歐洲“是第一道防線，因為他們就在那兒，但我們也會協助他們，我們會參與其中”。



特朗普當天傍晚在社交媒體平台發文說，他已經給俄羅斯總統普京打了電話，將開始安排普京與澤連斯基會晤，隨後舉行美俄烏領導人三方會晤。據美國時政新聞網站阿克西奧斯報導，特朗普希望本月底前舉行俄烏領導人會晤。



俄羅斯總統助理烏沙科夫稍後在社交媒體頻道發佈音頻聲明說，普京與特朗普通話40分鐘，討論內容包括提升俄烏直接談判代表級別的可能性。烏沙科夫沒有直接提及俄烏雙邊會晤或三方會晤。俄烏今年已在土耳其伊斯坦布爾市舉行三輪直接談判。



特朗普與普京15日在美國阿拉斯加州安克雷奇市舉行會晤。雙方表示會晤“具有建設性”“富有成果”，但未就俄烏停火等議題達成任何協議。