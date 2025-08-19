【
澤連斯基：未來10天制定烏克蘭安全保障細節
http://www.CRNTT.com
2025-08-19 09:26:55
中評社香港8月19日電／烏克蘭總統澤連斯基18日在美國白宮外向媒體發表談話時稱，未來10天內將制定出烏克蘭安全保障有關細節。
新華社報導，澤連斯基表示，越來越多與烏克蘭安全保障有關的細節將“浮現”，這些將在下周或未來10天內以某種形式被確定下來。
澤連斯基還說，他已準備好與俄羅斯總統普京舉行“任何形式”的會晤，會晤不應該設置任何條件。“我無條件地認為，我們應該舉行會晤。”
當天早些時候，澤連斯基同美國總統特朗普在白宮舉行會晤。澤連斯基表示，他與特朗普就領土問題進行了長時間討論。
