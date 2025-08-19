媒體：哈馬斯同意停火60天並放一半被扣押者

中評社香港8月19日電／知情人士18日向埃及、卡塔爾媒體披露，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）當天確認同意的加沙地帶停火方案最新提議，其內容包括停火60天和釋放一半被扣押人員。



哈馬斯當晚發表簡短聲明，確認哈馬斯及多個巴勒斯坦派別接受調解方埃及和卡塔爾關於停火方案的最新提議。聲明未提及提議具體內容。



據埃及開羅新聞電視台、卡塔爾半島電視台18日各自以知情人士為消息源報導，新提議包含一份通往全面停火的路線圖，從停火第一天起即啟動關於全面協議或永久停火的談判。60天停火期間，哈馬斯釋放一半、即10名仍活著的以色列被扣押人員，並交還一半、即18具被扣押人員遺體，以換取以方釋放巴勒斯坦囚犯。



巴勒斯坦消息人士向新華社記者透露，哈馬斯要求以色列釋放140名被判處終身監禁的巴勒斯坦囚犯及60名被判處15年以上監禁的巴勒斯坦囚犯；每具以色列被扣押人員遺體換取10具巴勒斯坦死者遺體；以色列釋放其關押的所有巴勒斯坦婦女和兒童。



據埃及媒體報導，新提議還包括，停火協議生效後，以色列立即允許向加沙地帶運入緊急人道援助物資，包括燃料、水和電力，並允許修復加沙地帶的醫院和面包房，允許為清理廢墟提供必要設備。聯合國及其機構以及在加沙地帶開展工作的其他國際組織將負責接收和分發相關援助物資。



哈馬斯消息人士告訴新華社記者，埃及和卡塔爾將聯繫美國中東問題特使威特科夫，以推動停火談判恢復，爭取達成協議。