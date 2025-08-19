中方敦促推進南蘇丹政治過渡

中評社北京8月19日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表孫磊18日在聯合國安理會審議南蘇丹問題時發言，強調有序推進政治過渡是當務之急。



孫磊表示，南蘇丹是世界上最年輕的國家，其政治進程注定無法一蹴而就。中方呼籲各政治派別通過對話彌合分歧，加快落實重振協議各項安排，堅持將政治解決作為通往和平的唯一途徑。國際社會要保持必要包容和耐心，支持地區斡旋努力，支持以非洲方式解決非洲問題。各方尤其要尊重南蘇丹主權、獨立和領土完整，避免非法和不當干涉施壓。



孫磊說，南蘇丹上尼羅河州等地安全局勢不穩令人擔憂。中方呼籲南蘇丹各方保持冷靜克制，停止敵對行動，避免衝突波及平民和民用設施。蘇丹衝突延宕並持續外溢，武裝人員跨境流動、輕小武器非法流散等問題日益突出。國際社會應支持南蘇丹加強邊境管控，提高安全能力建設。安理會應盡快調整或解除針對南蘇丹的不合理的制裁措施。



孫磊表示，今年以來，中方支持南蘇丹油田實現復產復輸，向東赤道州等地受災民眾提供多批糧食和物資援助，有效緩解當地人道局勢。中方將繼續在力所能及範圍內為南蘇丹改善經濟民生提供支持。作為聯合國駐南蘇丹特派團（聯南蘇團）主要出兵國，中方將一如既往支持聯南蘇團履職盡責，願繼續同國際社會一道，為南蘇丹早日實現和平穩定、走向發展繁榮發揮建設性作用。