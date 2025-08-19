中國援圭醫療隊助力圭亞那醫生赴華培訓

中評社北京8月19日電／據新華社報導，喬治敦消息：為助力即將赴華深造的圭亞那醫生更好適應新環境，第20批中國援圭亞那醫療隊於當地時間17日在其駐地精心組織了一場文化適應課，特邀圭亞那大學孔子學院院長郭志艶擔任主講。



根據江蘇省衛生健康委員會與圭亞那衛生部簽署的關於加強衛生合作與人才培養的備忘錄，今年9月，7名圭亞那醫生將啟程前往南京鼓樓醫院，開啟為期三個月的專業進修。本次課程正是醫療隊為醫生們定制的“行前文化指南”。



課堂上，醫療隊杜伯祥隊長為當地醫生播放了介紹江蘇省和鼓樓醫院的宣傳視頻；郭志艶院長深入淺出地介紹了中國的歷史文化脈絡、社會習俗與日常禮儀規範，並帶領醫生們學習了簡單實用的中文會話。醫療隊還特別準備了餃子、包子、麻團等中國傳統美食，讓醫生們在舌尖上提前感知“中國味道”。



現場互動頻繁，圭亞那醫生們對中文發音練習表現出濃厚興趣，對中國文化的豐富多樣發出由衷贊嘆，言語間充滿了對即將到來的中國之行與學習生活的熱切期待。



“這次課程讓我對未來在中國的生活更有信心了，”參加培訓的安東尼醫生課後高興地說，“非常感謝醫療隊的周到安排。到了中國，我們不僅要努力學好專業技術，更要多看多感受，把寶貴的技術和經驗帶回圭亞那！”



