暑假租賃暢旺　香港租金指數撲新高

中評社香港8月19日電／大公報報導，據世紀21星鑄總經理楊永健分析，每年暑假都是本港租賃市場的傳統旺季，加上去年起本地大學放寬非本地生學額的上限，多個大學生聚居的集中地，租賃市場持續暢旺，租賃成交增加，持續推動租金上漲，目前本地租金指數已差不多近至自2019年的6年高位，期待未來租金再創新高，突破6年前的高位，再創整體租金指數的歷史新高。



今年租賃市場，無論是港島半山、紅磡、沙田，以至將軍澳都是內地生來港租樓的集中地，據悉將軍澳區今年暑假已錄得多達1000宗成交，上月錄得700宗，踏入8月至今亦多達300宗，即使並非內地生垂青的小西灣藍灣半島，上月亦竟然錄得多達24宗租務，是屋苑近兩年來單月新高，近日更有單位放盤一日，即接獲三組租客同時出價承租，最終在“零議價”情況下閃電租出。



事實上，特區政府早於今年7月已推出學生宿舍先導計劃，容許部分酒店及商廈毋須經任何規劃程序改裝成學生宿舍，如裝修則每個項目需要半年至一年時間進行，首批項目最快2026／27學年才啟用，可見“遠水不能救火”，至於近月租賃成交大幅增加，令近月整體租賃市場再度出現“缺盤”的現象，再者隨著整體租金持續上升，早前已有不少發展商將新盤轉作學生宿舍、青年宿舍招租，整體租金亦持續創新高。



支持樓價見底回升



自去年年底開始，最新全港私人住宅的租金指數已經連升六個月，最新6月份的租金指數報195.6點，已升至自2019年10月以來的近6年高位，由於有關指數仍然滯後，至今仍未反映今年暑假期間的升幅，換言之，整體租金指數絕對有機會，突破2019年8月的200.1點的歷史高位。



今年暑假租賃市場已經嚴重“缺盤”，相信整體租金升幅會高於去年，當然隨著整體租金持續上升，呎租屢創新高，供平過租持續擴闊，部分租客或會因而轉租為買。再加上受惠內地生來港增加及持續吸引專才來港發展，相信未來租金亦會持續平穩向上，有助帶動整體樓價逐步見底回升。