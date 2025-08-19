香港美食博覽及同期展覽吸逾50萬人次入場

一連五天的美食博覽昨日閉幕，五項博覽共吸引逾50萬公眾人次入場參觀購物。(大公報) 中評社香港8月19日電／一連五天的美食博覽昨日閉幕，香港貿易發展局表示，同期在灣仔會展舉行的五項展覽，合共吸引逾50萬公眾人次入場參觀購物，人均消費1630元，按年有輕微上升，當中超過58%受訪者消費達1000元或以上，超過三成受訪者的消費額高於預算，反映展覽消費氣氛理想。



大公報報導，美食博覽、美與健生活博覽、家電.家居.博覽昨日圓滿結束，聯同兩項已於8月16日閉幕的“美食商貿博覽”和“香港國際茶展”，五項展覽雲集約1890家展商，吸引逾50萬公眾人次入場參觀購物。



逾三成受訪者消費高於預算



翻查去年數據，貿發局在2024年，也是將同期舉行的多個展覽，一起計算人流，同樣錄得逾50萬人次入場；至於人均消費方面，大會隨機抽樣訪問約1440名入場人士，人均消費額達1630元，對比去年的1615元，金額輕微上升。



貿發局的抽樣調查亦發現，超過58%受訪者在展覽現場消費達1000元或以上，超過三成受訪者表示在展覽的消費，較預算更多。不過，有美食博覽參展商認為，展覽期間受不穩定天氣影響，銷情及人流略低於去年。安記海味負責人潘權輝回復記者查詢表示，美食博覽整體氣氛良好，生意最好的一天是剛過去的周末，但展覽首天及閉幕日受惡劣天氣影響人流，最終生意額下跌數個百分點。



香港貿發局副總裁張淑芬表示，展覽首日受天氣影響，大會延長公眾展於周五、周六及周日的開放時間，盡力為展商及參觀人士爭取更多銷售及參觀機會，面對傳統市場貿易疲弱和地緣政治的挑戰，貿發局一直致力驅動創新，協助中小企業把握全球發展趨勢，並以創新靈活思維創造機遇，舉例特別網羅清真食品、銀發市場及食品科技相關的產品和服務，迎合市場新興的需求，為展商捕捉更多商機。