美國猶他州槍擊案　3警2死1傷

猶他州警方17日封鎖槍擊案現場。（圖片來源：美聯社） 中評社北京8月19日電／據大公報報導，當地時間8月17日晚，美國猶他州警方接獲家庭糾紛報案後，派遣3名警員前往現場後遭槍擊，導致2人死亡，1名副警長及1只警犬受傷。涉案男子已被逮捕。



事件發生在猶他州北部特裡蒙頓一個居民區，距離鹽湖城以北約70英里。當地時間周日晚上9點左右，警方當天接到多個涉及家庭糾紛報警電話後，派警員前往處理。兩名警員率先抵達現場，警察正與屋內的人交談時，一名男子持槍出來，毫無預警地向警員開槍，兩名警員先後當場死亡。警方表示：“他們請求支援後，對講機便無回應。”其後，另一名副警長帶著警犬趕到現場，但他們在在巡邏車上時就遭到這名男子槍擊。



槍擊事件發生後，一名旁觀者勸說槍手放下武器。當局派出多達50名執法人員到現場支援。特警隊隨後抵達現場，清理房屋並確認無進一步威脅。受傷的副警長送往醫院，19日已出院，警犬被送往獸醫診所治療後，目前情況穩定。當地警方表示，這次槍擊事件突顯了警員在收到家庭糾紛報案時，可能面對的危險情況。



涉案男子因涉嫌加重謀殺（aggravated murder，類似一級謀殺）罪被拘捕，姓名尚未公布。警方表示，事件中無平民受傷，不對公眾構成威脅。