關稅的不確定性正變為美國商品漲價的確定性

中評社北京8月19日電／據新華網報導，隨著美國政府實施新一輪大範圍關稅調整，美國經濟社會出現諸多不確定性，而商品漲價的確定性變得愈加顯著。從早上第一杯咖啡到洗髮水等日用洗護，從空氣炸鍋到精密齒輪，美國人將承受更多關稅成本的趨勢也更為清晰。



成本轉移趨勢漸顯



美國總統特朗普4月宣布所謂“對等關稅”以來，美國商界通過提前囤貨和產業鏈上下游企業共同分擔的方式暫時應對關稅衝擊。儘管目前仍有多個關稅談判懸而未決，但隨著美國8月7日起對其貿易對象實施新一輪關稅措施，企業預計關稅成本將加速向產業鏈下游和終端消費者傳導，這將在美國消費市場引發進一步連鎖反應。



美利堅大學經濟學教授羅伯特·布勒克爾說，從一杯咖啡開始，消費者將支付更多與關稅相關的費用。很多企業嘗試通過壓低利潤率等手段暫時消化一些關稅成本，但這種情況不可持續。



高盛近日發布的研究報告指出，截至6月美國消費者已承擔22%的關稅成本。隨著越來越多企業轉嫁關稅成本，預計到今年10月，美國消費者承擔的比例將達到67%。



由世界貿易組織和國際貨幣基金組織聯合開發的關稅跟蹤工具顯示，截至8月7日，美國對全球所有產品的貿易加權平均關稅稅率升至20.11%，大幅高於年初的2.44%。



哈佛大學商學院定價實驗室聯席主任阿爾伯托·卡瓦洛領導的團隊發布報告顯示，從今年3月初到7月底，美國幾大零售商進口商品和本國商品售價分別大約上漲4%和2%。卡瓦洛說，零售行業向消費者轉嫁成本要有一個過程，但美國人最終將承擔關稅的大部分成本。



美國考克斯汽車公司首席經濟學家喬納森·斯莫克預計，美國實施新關稅措施後，在墨西哥和日本組裝的汽車售價將分別上漲9%和10%，漲幅分別為3010美元和3550美元。



密歇根大學公共政策和經濟學教授賈斯廷·沃爾弗斯指出，關稅似乎已經從“嘗試性”變成“永久性”，這會改變美國企業的應對方式。一旦企業相信關稅會維持下去，人們將看到更多的物價上漲。