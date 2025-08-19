美關稅政策加劇德國經濟復甦之困

中評社北京8月19日電／據新華網報導，長期被譽為“歐洲經濟火車頭”的德國，如今在復甦之路上舉步維艱。德國聯邦統計局數據顯示，今年第二季度德國國內生產總值環比下降0.1%。這不僅逆轉了德國經濟年初微弱的增長勢頭，更遠低於市場預期。在經歷連續兩年萎縮後，德國經濟今年上半年仍未擺脫下行趨勢。



國際觀察人士認為，美國的高關稅壁壘和德國國內長期未解的結構性問題，令“歐洲經濟引擎”承受雙重壓力，復甦前景蒙上陰影。



裁員、破產現象增多



德國經濟持續低迷，對勞動力市場和企業運營的衝擊日益顯現。德國聯邦勞工局數據顯示，7月，德國失業人數逼近300萬大關。奧迪計劃在2029年年底前裁員7500人，國際物流巨頭敦豪公司將在年底前裁員8000人，西門子全球裁員超6000人，德意志銀行今年將裁員近2000人，而德國鋼鐵行業龍頭企業蒂森克虜伯公司預計2030年前裁撤約1.1萬個崗位。



與此同時，破產企業數量創新高。萊布尼茨經濟研究所數據顯示，今年第二季度德國破產企業數量達到4524家，創下自2005年第三季度以來的歷史新高。製造業、貿易、酒店和餐飲業等行業均受到衝擊。



德國支柱產業汽車工業也遭到波及。寶馬、梅賽德斯－奔馳、大眾等車企今年上半年利潤普遍大幅下滑。德國聯邦統計局數據顯示，工業產出6月降至2020年5月以來最低水平，德對美出口連續第三個月下降，創下2022年2月以來新低。



訂單不足問題依然突出。慕尼黑經濟研究所數據顯示，超過三分之一的企業缺乏訂單，受影響最嚴重的是汽車製造、機械製造及電氣設備行業。



此外，德國市場研究機構捷孚凱數據顯示，消費者信心先行指數較7月修正後的數據下降1.2點，至負21.5點，購買意願下降，儲蓄意願繼續上升。捷孚凱專家羅爾夫·比克爾指出，“大多數人傾向節儉而非消費。面對高昂價格和經濟不確定性，德國家庭消費時更加謹慎。”