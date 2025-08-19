【
載有非法移民船只在愛琴海失事 4人遇難
http://www.CRNTT.com
2025-08-19 11:11:17
中評社北京8月19日電／據新華網報導，土耳其海岸警衛隊司令部18日在其網站發布消息說，在土耳其西部伊茲密爾省的愛琴海海域發生一起落水事故，造成4名非法移民死亡，另有2人獲救，目前海上搜救行動仍在進行。
土耳其海岸警衛隊司令部當天凌晨接到報告稱，在愛琴海海域的卡拉布倫海岸附近有一艘橡皮艇上的移民落水需要救援，此後的救援行動打撈出4具遇難者遺體，另有2人獲救。據幸存者說，仍有其他人員下落不明。官方目前尚未披露橡皮艇上的非法移民人數以及其目的地。
愛琴海一直是非法移民通過土耳其抵達歐洲的重要途徑。
