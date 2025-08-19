以官員稱仍致力於達成加沙“全面”停火協議

中評社北京8月19日電／據新華網報導，在以方收到巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）關於加沙地帶停火和釋放扣押人員方案的最新提議後，一名以方官員稱以色列仍致力於達成加沙地帶“全面”停火協議。



《以色列時報》援引該官員的聲明報導，以方關於釋放所有被扣押人員，以及為結束戰爭而設置的其他條件的立場均未改變。



根據以色列國防軍發布的聲明，以總理內塔尼亞胡、國防部長卡茨和國防軍總參謀長扎米爾18日一同視察了以軍加沙師總部。扎米爾向軍方發表講話說，以軍正處於“戰爭”轉折點，即將啟動下一階段軍事行動，重點是加強對加沙地帶北部加沙城哈馬斯勢力的打擊力度。



另據以色列政府新聞辦公室消息，內塔尼亞胡表示，他與卡茨、以軍官員討論了接管加沙城的計劃等情況，並稱“哈馬斯正承受著巨大壓力”。



知情人士18日向埃及、卡塔爾媒體披露，哈馬斯當天確認同意加沙地帶停火方案最新提議，內容包括停火60天和釋放一半被扣押人員。哈馬斯當晚發表簡短聲明，確認哈馬斯及多個巴勒斯坦派別接受調解方埃及和卡塔爾關於停火方案的最新提議。聲明未提及提議具體內容。



以色列總理府16日晚發表聲明，強調以方堅持達成一項“全面”停火協議，要求哈馬斯一次性釋放所有被扣押人員、滿足以方提出的全部條件，否則戰爭不會結束。