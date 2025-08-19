李強主持召開國務院第九次全體會議

8月18日，國務院總理李強主持召開國務院第九次全體會議，深入學習貫徹習近平總書記關於當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，強調要切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷和決策部署上來，鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務。（圖源：新華社） 中評社北京8月19日電／據新華社報導，國務院總理李強8月18日主持召開國務院第九次全體會議，深入學習貫徹習近平總書記關於當前經濟形勢和經濟工作的重要講話精神，強調要切實把思想和行動統一到黨中央對形勢的科學判斷和決策部署上來，鞏固拓展經濟回升向好勢頭，努力完成全年經濟社會發展目標任務。



李強指出，今年以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各方面共同奮鬥、克服困難，我國經濟運行穩中有進，高質量發展取得新成效。要堅持全面、辯證地把握經濟形勢，既看到來之不易的發展成績，看到我國經濟所具有的強大韌性和活力，進一步堅定信心，又看到經濟運行中面臨的風險挑戰，看到外部環境的嚴峻複雜，始終保持冷靜清醒，積極應對各種不確定性，下大力氣抓好確定的事，把黨中央決策部署落實到位，用實實在在的行動爭取最好的結果。



李強強調，要進一步提升宏觀政策實施效能，深入評估政策實施情況，增強政策針對性有效性，及時回應市場關切，穩定市場預期。要抓住關鍵著力點做強國內大循環，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對衝國際循環的不確定性。持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長點。加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，適應需求變化更多投資於人、服務於民生，積極促進民間投資。縱深推進全國統一大市場建設，不斷釋放超大規模市場紅利。採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改造，多管齊下釋放改善性需求。要在深化改革開放中增強發展動力，推進科技創新和產業創新深度融合，激發各類經營主體的創新創造活力。堅定不移擴大高水平對外開放，有序擴大自主開放和單邊開放，創新發展數字貿易、服務貿易。要更大力度穩定就業保障民生，拓寬就業增收渠道，聚焦群眾關切提升民生服務，進一步加強防災減災救災和安全生產監管，確保社會大局穩定。



李強強調，各地區各部門要持續加強行政效能建設，以“高效辦成一件事”為抓手持續優化政府監管和服務，為群眾辦事、企業經營創造更多有利條件。要創新思路、提升本領，增強適應新情況、解決新問題的能力。要堅持實事求是，扎扎實實下苦功夫，全面提高政府工作的整體水平。



國務院全體會議組成人員出席會議，有關部門、單位負責人列席會議。各省（區、市）政府和新疆生產建設兵團主要負責人以視頻形式在當地列席會議。