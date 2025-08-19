美烏歐會晤：澤連斯基示軟　美歐分歧凸顯

8月18日，美國總統特朗普（中左）在華盛頓白宮迎接烏克蘭總統澤連斯基（中右）。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月19日電／據新華網報導，美國總統特朗普18日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基舉行雙邊會晤，隨後與澤連斯基以及多名歐洲領導人舉行多方會晤。



澤連斯基與特朗普此次會晤的氛圍備受外界關注。半年前，雙方在橢圓形辦公室爆發激烈爭吵。這一次，澤連斯基放軟身段，在開場白頭10秒鐘就說了4次“謝謝”，氣氛融洽。



另據多家美歐媒體報導，在多邊會晤期間，特朗普突然中斷討論，起身去給普京打電話。



此外，美歐分歧再次凸顯。特朗普當場質疑歐方關於俄烏需“先停火”的立場，堅持和談無需先停火。他還說，美方願意向烏提供安全保障，但應由歐洲主要負責。



特朗普18日在社交媒體“真實社交”上發文說，他已經開始安排俄羅斯總統普京與烏克蘭總統澤連斯基的雙邊會晤，地點待定。特朗普說，在雙邊會晤之後，將舉行美俄烏三方領導人會晤。



談對烏安全保障，特朗普：歐洲主責



當地時間18日下午1時許，澤連斯基的座車駛入白宮。特朗普在西翼入口迎接，雙方握手寒暄合影。而早前一個小時，北約秘書長呂特、歐盟委員會主席馮德萊恩、英國首相斯塔默、意大利總理梅洛尼、芬蘭總統斯圖布、德國總理默茨、法國總統馬克龍陸續抵達時，在門口迎接的是美國國務院禮賓司司長莫妮卡·克勞利。



與澤連斯基閉門會晤前的媒體開放環節，特朗普重申美國願意向烏克蘭提供安全保障。“我們會給他們非常好的保護和非常好的安全”。他沒有立馬否認向烏克蘭派美軍部隊參與安全保障的可能性，但表示應由歐洲方面主導對烏安全保障。“他們是第一道防線，因為他們就在那兒，但我們也會協助他們，我們會參與其中”。



特朗普說，無論當天會晤結果如何，美國將繼續支持烏克蘭，“這條路沒有到頭”。