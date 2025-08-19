中宣部、衛健委發布2025年“最美醫生”

中評社北京8月19日電／據新華社報導，為深入學習貫徹習近平總書記關於衛生健康工作的重要論述，大力弘揚“敬佑生命、救死扶傷、甘於奉獻、大愛無疆”的崇高精神，營造全社會尊醫重衛的良好氛圍，在“中國醫師節”到來之際，中央宣傳部、國家衛生健康委向全社會公開發布2025年“最美醫生”。



王玉鳳、申小惠、尼瑪拉毛、邢少雲、劉志宏、農康、何建行、張軍橋、周堅紅和梁春榮等10名同志光榮入選。他們崇尚醫德、鑽研醫術、秉持醫風、勇擔重任，有的聚焦患者需求探索突破醫療技術，有的運用中西醫協同診療攻克疾病難題，有的扎根基層護佑群眾安康，有的練就過硬本領築牢公共衛生防治屏障，有的以生命踐行援外醫療大愛精神……他們恪守宗旨、勤勉工作，修醫德、行仁術，懷救苦之心、做蒼生大醫，集中展現了醫者仁心的崇高精神和新時代醫務工作者的良好風貌。



廣大醫務工作者表示，要以“最美醫生”為榜樣，自覺做人民生命健康的守護者、醫學高峰的攀登者，弘揚醫德、鑽研醫術，堅守職業理想、秉持職業操守，全力促進提升醫療衛生服務質量，讓人民群眾享有更高水平、更加滿意的衛生和健康服務。



據悉，2025年“最美醫生”發布儀式專題節目將於近期在中央廣播電視總台播出。