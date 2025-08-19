內蒙打出監督“組合拳”護航鄉村振興

內蒙古自治區興安盟紀檢監察機關工作人員和歸流河鎮光榮嘎查牧民進行交流，瞭解有關情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京8月19日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記指出，實施鄉村振興戰略是關係全面建設社會主義現代化國家的全局性、歷史性任務。二十屆中央紀委四次全會強調，持續深化鄉村振興資金使用監管等方面突出問題治理。內蒙古自治區各級紀檢監察機關聚焦鄉村振興資金使用監管領域突出問題開展整治，在抓實責任落實、用好技術賦能、提升基層治理效能等方面重點發力，一體推進查改治，著力實現標本兼治。



壓緊壓實責任，在同題共答上發力



興安盟科右中旗代欽塔拉蘇木金星嘎查的高標準農田裡，連片的玉米苗蓬勃生長。農民王文龍下田時，看到莊稼有些缺水，掏出電卡在地頭的機電井開關上輕輕一刷，汩汩井水便沿著水管流向田間。“現在澆地就是這麼方便。”王文龍指著眼前的農田對前來瞭解鄉村振興資金撥付情況的旗紀委監委工作人員說。



此前，科右中旗紀委監委經常收到群眾關於機電井出水量不足、田間路無法通車、地埋管壽命不長等問題反映。收到旗紀委監委上報的問題後，興安盟紀委監委循線深挖，多渠道拓展案源，查處了一批由於鄉村振興資金發放不到位導致農田基礎設施建設不力、農民利益受損的違紀違法案件，壓緊壓實相關部門責任，督促其及時整改。



為保障鄉村振興資金高效廉潔使用，內蒙古自治區紀委監委牢牢牽住主體責任“牛鼻子”，建立包地區、包案件、包整治、包督導的領導包聯機制，加強與農牧、林草、財政、審計、巡視、信訪、發改等部門的協作配合，推動構建起“黨委政府主責、紀委牽頭抓總、部門協同推動、市縣主抓主戰”的工作格局，並運用突出問題項目化整治工作方法，實現同題共答、同向發力。自治區紀委監委主要負責同志深入一線入戶走訪，重點瞭解相關補貼發放等情況；委領導帶案下訪，督促各地履職盡責，層層傳導壓力；機關牽頭部室通過實地督導、制發紀檢監察建議書、查辦案件等方式，推動職能部門落實監管職責。



用好技術賦能，在靶向監督上發力



近日，阿拉善盟55家奶業合作社均收到了一筆補貼，有效緩解了養殖戶的資金壓力，解決了他們長期以來的憂心事。