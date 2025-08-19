中國財經出版集團原副總經理受賄獲刑

中國財經出版傳媒集團原副總經理宋全安一審獲刑三年六個月（圖源：央視新聞） 中評社北京8月19日電／據央視新聞報導，2025年8月15日，山東省濰坊市中級人民法院一審公開宣判中國財經出版傳媒集團原黨委委員、副總經理宋全安國有公司人員失職、受賄一案。對被告人宋全安以國有公司人員失職罪判處有期徒刑二年六個月；以受賄罪判處有期徒刑二年，並處罰金人民幣二十萬元，決定執行有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣二十萬元。對宋全安受賄犯罪所得依法予以沒收，上繳國庫。



經審理查明：



一、國有公司人員失職事實



2017年至2023年，被告人宋全安時任中財荃興資本管理有限公司法定代表人、董事長，主持全面工作。2017年11月在與其他公司合作中，未聽取多方意見和建議，未詳細全面進行盡職調查，違反規定以明股實債的方式投資5000萬元，其後未按照投資業務風險控制管理辦法履行分層風險控制、投後管理等職責，未對資金使用實施監管。2019年9月，其他公司因資金鏈斷裂無力返還投資款，截至本案案發前，共計造成中財荃興資本管理有限公司實際經濟損失2363.7785萬元。



二、受賄事實



2016年7月至2022年5月，宋全安利用擔任中財荃興資本管理有限公司董事長的職務便利，為有關個人入職、職務晉升及日常工作提供幫助，2018年10月至2023年11月先後3次非法收受55萬元。



濰坊市中級人民法院認為，被告人宋全安的行為分別構成國有公司人員失職罪、受賄罪，依法應予並罰。鑒於宋全安具有自首情節，自願認罪認罰，受賄贓款已全部追繳，依法可對其減輕處罰。法庭遂作出上述判決。