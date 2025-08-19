我國“十四五”時期的社會主義民主建設成就

8月18日，國務院新聞辦公室在北京舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會。中央統戰部副部長馬利懷，全國人大常委會副秘書長、辦公廳研究室主任宋銳，全國政協副秘書長胡衡廬，國家民委副主任段毅君介紹“十四五”時期發展社會主義民主有關情況，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京8月19日電／據新華社報導，我國社會主義民主是維護人民根本利益的最廣泛、最真實、最管用的民主。發展社會主義民主政治就是要體現人民意志、保障人民權益、激發人民創造活力，用制度體系保證人民當家作主。



國務院新聞辦公室18日舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會。中央統戰部、全國人大常委會辦公廳、全國政協辦公廳、國家民委有關負責人介紹“十四五”時期發展社會主義民主有關情況。



統一戰線是全過程人民民主制度體系的重要方面



“統一戰線是凝聚人心、匯聚力量的強大法寶，是全過程人民民主制度體系的重要方面。”中央統戰部副部長馬利懷介紹，“十四五”時期，我們發揮統一戰線凝聚人心、匯聚力量的政治作用，正確處理一致性與多樣性的關係，充分發揚民主，尊重包容差異，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係更加和諧，為中國式現代化建設凝聚廣泛智慧和力量。



中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，是我國社會主義民主政治的重要組成部分，是發展全過程人民民主的重要制度基礎。



召開政黨協商會議49次，有效凝聚共識，促進科學決策；各民主黨派中央、全國工商聯、無黨派人士圍繞10個主題開展重點考察調研，提出意見建議400餘件……“各民主黨派圍繞更好發揮參政黨作用，不斷加強自身建設、提高履職能力，始終同中國共產黨想在一起、站在一起、幹在一起，共同致力於中國式現代化。”馬利懷說。



人民代表大會制度為實行全過程人民民主提供制度和法治保障



人民代表大會制度作為我們國家的根本政治制度，是全過程人民民主的重要實踐平台，也為實行全過程人民民主提供制度和法治保障。