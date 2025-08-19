《習近平論強軍興軍（四）》印發全軍

中評社北京8月19日電／據新華社報導，為把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不斷引向深入，幫助全軍官兵原原本本、全面系統學習領會習近平強軍思想，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，強化維護核心、聽從指揮的政治自覺、思想自覺、行動自覺，經中央軍委批准，軍委政治工作部組織編印《習近平論強軍興軍（四）》，日前正式出版發行。



中央軍委近日發出通知，對全軍學習使用作出部署，要求各級精心組織安排，把學習《習近平論強軍興軍（四）》與學習《習近平論強軍興軍》、《習近平論強軍興軍（二）》、《習近平論強軍興軍（三）》、《習近平強軍思想學習綱要（2023年版）》等結合起來，持之以恒讀原著、學原文、悟原理，注重聯繫新時代強軍事業取得的歷史性成就感悟真理力量和實踐力量，更好掌握蘊含其中的道理學理哲理。黨委理論學習中心組學習、幹部理論輪訓、部隊思想政治教育和院校政治理論教學，要把學習《習近平論強軍興軍（四）》作為重要內容，列入學習計劃，在學懂弄通做實上下功夫。要結合集中開展政治整訓，在學悟思想中加強政治鍛造、思想改造，進一步解決好理想信念、黨性修養、官德人品等思想根子問題，堅決有力純正政治生態，鞏固人民軍隊純潔光榮。領導幹部要帶頭真學真懂真信真用，注重運用自身學習成果為官兵搞好宣講輔導，各級政治工作部門要加強對學習的指導和督促檢查，廣大理論工作者要加強體系化學理化研究，軍隊新聞媒體要加大宣傳力度、生動反映部隊學習貫徹成效，推動理論武裝走深走實。要大力弘揚理論聯繫實際的學風，立牢以實際成效檢驗學習成果的導向，切實把學習成效轉化為奮力攻堅、奮鬥強軍的生動實踐，全面提高履行新時代使命任務能力，以優異成績迎接建軍100周年。