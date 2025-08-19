中評社北京8月19日電／網評：賴清德粉飾日寇侵華必被唾棄



來源：大公報 作者：朱穗怡



中國台灣地區擺脫日本殖民統治、歸還中國已經80年了，但“皇民奴性”的幽靈仍在台灣地區游蕩。8月15日是日本無條件投降80周年紀念日，台當局領導人賴清德當天發文紀念僅提“終戰”，卻只字未提抗日戰爭。台灣輿論痛批賴清德是否在以“日本殖民台灣總督”的身份緬懷歷史。此外，台當局“國史館”舉辦抗日戰爭紀念活動，以“中日戰爭結束與終戰接收”的所謂“中性”字眼取代“抗戰勝利”的表述。所謂“中日戰爭”、“終戰”的說法是日本方面所用的措辭，以掩蓋其侵略的殘暴罪行和戰敗投降的可恥下場。民進黨當局竟然也引用日本方面的說法，把“抗日戰爭”說成是“中日戰爭”，把“抗戰勝利”模糊為“終戰接收”，把自己樹立成一個“中立者”，仿佛當年的抗日戰爭與台灣地區無關。這讓當年為抗日而英勇犧牲的台灣同胞如何能安息？民進黨當局刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，無視抗戰勝利偉大成果，歪曲事實、篡改歷史、顛倒黑白，既是對歷史的無知，更是對全民族奮鬥犧牲的褻瀆。



回顧1895年至1945年期間日本殖民統治台灣地區長達半個世紀，給台灣社會和民眾帶來了沉重的災難。日本當時在台灣設置總督府並實行殘酷的殖民統治，嚴刑峻法和警察政治之下，台灣民眾生活在高壓之中；在經濟方面，台灣木材、米糖等產品被攫取，日本還控制台灣七成土地，台灣民眾大多只能從事農業生產；在文化上，日本在台灣推行日語教育和“皇民化”運動，割裂台灣民眾與祖國大陸的語言文化聯繫。二戰爆發後，日本從台灣強制征集近30萬青壯年到各個戰場參戰，這其中有3萬人確定死亡、10萬人受傷。日本在台灣的殘暴殖民統治激起了廣大台灣民眾的憤怒，一批又一批的台灣民眾奮起反抗，但遭到日本殖民統治者的瘋狂鎮壓。據相關資料顯示，在那黑暗的50年裡，約有60萬台灣民眾因反抗日本殖民統治而壯烈犧牲。



然而，對於當年日本在台灣地區的殘暴罪行，對於數十萬台灣民眾慘遭殺害，民進黨當局竟不以為然，甚至還“美化”日本殖民統治台灣的暴行。2016年8月時任台灣地區領導人蔡英文在談到原住民歷史時，竟以“全面而深入的理番政策”的正面措施來形容日本殖民者對原住民的殘暴統治。種種史實證明，當年日本殖民者對台灣原住民的鎮壓手段相當凶狠，共發動了160多次所謂的“剿番戰役”，對原住民實施“殺光、搶光、燒光”的“三光”政策，原住民族部落遭逢了近乎滅絕的打擊。這難道就是蔡英文所說的“全面而深入”？對於慰安婦問題，民進黨方面的立場竟是“（慰安婦）自願、強迫都有可能”。在教育方面，民進黨當局強行灌輸“皇民史觀”，修改歷史教科書，把“日據”改為“日治”，鼓吹日本“殖民有功論”。這些錯誤的史觀對台灣年輕一代的禍害甚深，使得這些年島內不斷發生宣揚“法西斯主義”、操弄“納粹標記”的醜聞，受到海內外輿論嚴厲抨擊。