西藏自治區成立60周年　逐夢向未來

中評社北京8月19日電／據新華社報導，今年是西藏自治區成立60周年。60載櫛風沐雨，60載萬象更新。



60年來，在中國共產黨領導下，西藏各族人民以主人翁姿態積極參與管理國家和地方事務，充分行使憲法和法律賦予的自治權利，實現了西藏經濟社會跨越式發展，深刻改變了高原貧窮落後面貌。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央深化對西藏工作的規律性認識，總結黨領導人民治藏穩藏興藏的成功經驗，形成了新時代黨的治藏方略。在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，西藏步入發展最好、變化最大、群眾得實惠最多的歷史時期。新時代的西藏，政治安定、民族團結、經濟發展、社會和諧、宗教和順、環境友好、人民安居樂業，呈現出一派欣欣向榮、生機勃勃的景象。



實現人的全面發展



73歲的尼瑪是日喀則市拉孜縣曲下鎮土林村村民，1959年以前，他和母親四處流浪，直到民主改革後，才結束了悲慘的命運。現在他家裡，拖拉機、小汽車一樣不缺。“生活越來越好，跟舊社會相比簡直像做夢。”尼瑪說。



1959年開啟的民主改革浪潮中，像尼瑪一樣的百萬農奴翻身得解放。1965年9月1日，西藏自治區第一屆人民代表大會第一次會議開幕。大會代表301名，其中藏族和其他少數民族代表242人，少數民族代表占代表總數80%以上，他們中絕大多數是翻身農奴。



自此，西藏各族人民當家作主的社會主體地位得以確立，他們在政治上享有了廣泛而真實的權利。



目前，西藏四級人大代表4.2萬餘人中，藏族和其他少數民族占89.2%，雪域高原各族兒女依法行使民主權利。