增強法治保障　讓民營企業安心發展

中評社北京8月19日電／據新華社報導，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎。“十四五”以來，執法司法機關聚焦民營企業經營所思所想所盼，著力以法治的穩定性增強發展的確定性，助力經營主體專心幹事、安心發展。



以司法之力呵護創新“火種”



機器狗輕鬆搭載起一名成年男性；人形機器人戴上拳擊手套，步伐靈活穩健地打出一套組合拳……杭州宇樹科技股份有限公司展廳內，各類機器人輪番上陣、大顯身手。



科技創新枝繁葉茂，離不開法治土壤。“知識產權是科技企業的核心競爭力，我們希望在專利權、商標權保護等方面得到法院的更多指導。”宇樹科技法務代表陳涵坦言。



近日，最高法發布關於貫徹落實民營經濟促進法的指導意見，明確研究制定懲罰性賠償適用指導意見，會同國家知識產權局建立健全案件審理協同機制等，讓“真創新”得到“強保護”。



福建泉州法院聯合江西景德鎮、廣東潮州等主要陶瓷產區法院和知識產權局共建知識產權司法與行政保護協作機制；寧德法院聯合市場監督管理局、科技局針對新能源汽車等產業出台專門措施……



今年春節期間，《哪吒之魔童鬧海》等電影熱映，一些不法分子卻搞起了盜錄盜映的“歪門邪道”。浙江、安徽、重慶等地公安機關根據掌握的線索，偵破數起傳播盜版電影牟利案件，抓獲一批犯罪嫌疑人。



“我們加強與市場監管、版權等部門協作配合，會同有關部門建立重大案件鑒定協作機制，凝聚治理合力。”公安部環境資源和食品藥品犯罪偵查局、知識產權犯罪偵查局局長李劍濤說。



聚焦人工智能、高端裝備、集成電路等關鍵核心技術，檢察機關加強對新興產業、未來產業等領域知識產權的司法保護。2024年，全國檢察機關共受理審查起訴侵犯商業秘密犯罪163件385人，案件數同比上升12.4%。