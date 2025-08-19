富權：黃國昌參選新北市長只是“喊價籌碼”？

中評社香港8月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：黃國昌參選新北市長只是“喊價籌碼”？以下為文章內容。



在藍白攜手反擊“七二六惡罷”大獲全勝後，台灣民眾黨主席黃國昌隨即向中國國民黨“叫板”，聲稱要在明年的“九合一”地方選舉中參選新北市長，希望國民黨能夠“禮讓”並以“藍白合”支持。對此，國民黨上下的反應頗為冷淡，但為了在未來的“二零二六”尤其是“二零二八”大選中，能夠以“藍白合作”的姿態實現“下架民進黨”的夙願，也不好明確地表態拒絕，因而只是虛與委蛇。不過，昨日“年代民調中心”公佈的新北市長最新民調，顯示黃國昌並非是在野陣營出戰新北市長選舉的最佳人選，即使是以“藍白合作”的方式共推黃國昌參選，都將會輸給民進黨的幾位潛在參選人；衹有國民黨籍現任台北市副市長李四川，才能戰勝民進黨可能會推出的任何一位參選人。



實際上，“年代民調中心”昨日公布的新北市長最新民調，針對媒體報導的五名人選，包括民進黨的林右昌、蘇巧慧；國民黨的李四川、劉和然（新北市副市長）及民眾黨的黃國昌，以對戰方式進行對比。如果藍營推李四川，綠都呈現落後，蘇巧慧落後百分之八點五、林右昌落後百分之十點八。如果藍營推劉和然，綠都呈現領先，蘇巧慧領先百分之十一點四、林右昌領先百分之八點二。外界最關心的，如果“藍白合作”共推黃國昌，綠都呈現領先，蘇巧慧領先百分之五點八、林右昌領先百分之七點五。“藍白合作”共推黃國昌尚且如此，更遑論是民眾黨“單推”黃國昌。



黃國昌日前宣布投入新北市長選舉後，多數國民黨“立委”都表態支持“藍白合作”，但對“禮讓”黃國昌抱持保留態度，因而主張以民調決勝負。而“年代民調中心”昨日公佈的民調數據，雖然是李四川優勝於黃國昌，但卻並未將李四川和黃國昌進行“橫式”比對。不過，人們仍然可以從上述“直式”比對中，看出端倪，亦即黃國昌並非是在野陣營參選新北市長的最佳人選，甚至將會“將一把好牌打爛”之虞，衹有李四川，才具備與綠營對抗的條件，為包括民眾黨在內的在野勢力守住新北市這個最大地方執政版圖。

