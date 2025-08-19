第四批援基里巴斯醫療隊：醫者仁心玉汝於成

中評社北京8月19日電／據新華社報導，對第四批援基裡巴斯中國醫療隊的5名隊員來說，今年的8月19日中國醫師節，他們要在離家數千公里的太平洋島國度過。從去年12月抵達基裡巴斯首都塔拉瓦算起，他們援外工作已有8個多月。



今年6月19日淩晨，基裡巴斯湯格魯中央醫院收治了一名嚴重呼吸困難伴血壓和血氧飽和度持續下降的重症患者，情況十分危急。接到求助電話後，已回駐地休息的第四批援基中國醫療隊5名隊員第一時間趕赴醫院。經過準確診斷和及時救治，患者最終轉危為安。



中國醫療隊的專業態度和無私付出得到當地同行的認可。湯格魯中央醫院值班醫生布韋塔拉說：“感謝中國醫療隊的及時支援，無論多晚接到求助，他們總是第一時間趕到現場！”



位於太平洋中部的島國基裡巴斯由30多個島嶼和環礁組成，人口約12萬，醫療條件較為落後。自中基2019年復交以來，兩國在醫療領域深入交流，截至目前，中國已向基裡巴斯派遣4批醫療隊。



第四批援基中國醫療隊由山東省濱州醫學院煙台附屬醫院整建制派出。2024年12月5日，隊長劉秀帶領來自超聲醫學、醫學影像、內科、麻醉以及急診專業的醫生經過3天旅途、輾轉多地抵達塔拉瓦，開展為期一年的醫療援助工作。



醫療隊所在的湯格魯中央醫院，是基裡巴斯全國唯一的綜合性醫院，承擔著全國的重症診療與外島轉診任務。這家醫院有約120張病床，配備了基裡巴斯唯一一台CT機以及兩台便攜式超聲機，已是該國設備最先進、技術最好的醫院。



醫療隊克服設備落後、藥品短缺、醫護不足及語言障礙等困難，迅速投入診療工作。他們利用周末和節假日深入社區，普及醫療常識，宣傳登革熱、瘧疾、基孔肯雅熱等疾病的防護知識，幫助提升當地百姓健康意識。他們還前往醫療條件更加落後的外島開展義診活動。