台青：皮雕藝術妙手生花

中評社北京8月20日電（實習記者 邱姿爽）8月18日，來自台灣的碩士研究生劉同學隨“壯美邊疆 青春同行”2025台青京蒙行參訪團來到內蒙古通遼，當地非物質文化遺產——皮雕藝術的獨特魅力與推廣成果，給他留下了深刻印象。他表示，當地皮雕藝術的傳承與發展，是非遺文化推廣的生動寫照，也是摒棄浮躁、弘揚中華優秀傳統文化的鮮明例證。



在此次通遼之行中，劉同學初次邂逅了當地的非遺皮雕藝術。“這些非遺的皮雕特別神奇，沒想到一張平面的牛皮竟然能夠雕琢出立體的效果，每一件作品都十分精美，非常出神入化，真的超厲害！”他難掩贊嘆之情。



在瞭解到當地通過舉辦非遺培訓班等方式普及傳統技藝後，劉同學深感認同。他認為，在快節奏的當下，沒有被浮躁的氛圍裹挾，反而能夠沉下心來、潛心傳承非遺，本就是一個非常了不起且難得的行為。“當地為人們提供學習非遺的機會，拓寬了大家的發展道路，我覺得是一件非常好的事！”劉同學感嘆道。



令他尤為觸動的是，非遺皮雕藝術並未局限於地域，而是真正“活”了起來：“學成之後在全國各地到處開花，讓全國老百姓欣賞到通遼的皮雕技藝，讓非遺活起來。”——學成的傳承人已將皮雕藝術帶向多個省份，通過開店創作、宣傳推廣，讓全國民眾都能領略其風采，實現了非遺在傳承中發展，更彰顯了對非遺保護的深層思考與務實行動。



此次近距離觀看皮雕藝術品和製作過程，不僅讓台青們親身感受了非遺文化的深厚底蘊，更讓大家對大陸在非遺保護與推廣工作中的用心和成效，有了更為直觀而深刻的認識。