台胞探訪皮雕工藝　非遺魅力引兩岸共鳴

中評社8月20日電（實習記者 邱姿爽）8月18日下午，“壯美邊疆 青春同行”2025台青京蒙行參訪團來到具有地標性的非遺項目保護單位——戈壁皮雕藝術有限公司，觀賞極具特色的皮雕畫作品。在近距離觀摩傳統皮雕工藝、瞭解非遺技術的培訓成果後，台胞們被精美的皮雕作品深深吸引，併購藏了多件作品，用實際行動表達對這項非遺技術的喜愛。



台灣同胞在參觀時，對匠人們精湛的技藝和作品中蘊含的文化內涵贊嘆不已。來自台灣的碩士生葉同學提到，他之前也接觸過皮影戲之類的文化，這次看到皮雕藝術深受震撼。他在聽完講解人介紹後表示，當地人們接觸到皮雕工藝之後，在不斷地學習精進過程中，實現了非遺技術的傳承與發展，是讓非遺“活”起來的生動體現。



據負責人介紹，他們在皮雕工藝的傳承方面，已開展十餘年公益培訓，累計培養學員數千人，覆蓋全國十幾個地區。培訓中，他們為外地學員免費提供吃住及生活資助。如今，許多學員獨立創業，將皮雕作品帶向各地——有學員學成後與國際品牌合作、結合地方文化發展相關產業，甚至實現技藝的三代傳承，讓皮雕工藝在當代生活中持續煥發生機。



皮雕工藝不僅展現了傳統手工藝的精妙，更傳遞出深厚的文化底蘊。台胞們的購藏既是對非遺傳承的支持，也能夠將這份獨特的文化魅力帶回台灣，讓更多人瞭解和喜愛它，彰顯了中華優秀傳統文化跨越地域的強大吸引力與凝聚力。