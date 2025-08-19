上海古埃及文明大展吸引277萬中外觀眾

“金字塔之巔：古埃及文明大展”在13個月裡吸引277萬人次中外觀眾。（圖源：新華社） 中評社北京8月19日電／據新華社報導，歷時13個月，吸引277萬人次中外觀眾，收入達7.6億元——8月17日午夜，上海博物館“金字塔之巔：古埃及文明大展”落幕。



博物館里的古埃及眾神巡游、歌劇《阿依達》唱段和埃及舞表演，拖著拉杆箱從全國各地趕來打卡的男女老少，滬上潮酷文藝年輕人對博物館熙熙攘攘的“夜奔”，從意大利抱著寵物貓“飛到上海”膜拜博物館奇“喵”夜的外國粉絲……共同定格了一場中國文博、文旅行業魔幻絢麗、突破邊界的“爆發”。



這個被貼上“神奇”“超級”“一切皆有可能”標簽的文博大展，一舉創下了全球博物館單個收費特展參觀人數、總營收和傳播總量的世界紀錄。與此同時，統計顯示，上海埃及展帶動城市綜合消費超350億元，更重要的是，拉動城市消費比例高達1∶48，遠遠超過1∶6的國際慣例。



“金字塔之巔”一展驚世界：它已不僅僅是重磅文化事件、城市文旅廣告，更蘊含著未來可期的中國“經濟密碼”：這一場超級大展的超級運作，既在全球博物館領域留下濃墨重彩的驚艶記錄，也如同一面神奇斑斕的“魔鏡”，映射出當下中國文旅消費的巨大潛力。



全球首發、中國獨家！上博勇毅打造超級文化IP



8月17日中午，“金字塔之巔”大展距離閉幕衹有12個小時。從全國各地趕來“和法老告別”的觀眾不顧高溫炙烤，在上海博物館南門排起長龍，幾乎完美復制了13個月前展覽揭幕首日盛況空前的場景。



從廣州匆匆而來的劉先生，在上博門口的美內普塔法老立像前激動自拍。“很幸運搶到了一張珍貴門票，還來得及在法老‘回國’之前打卡！”



展廳里，21歲的上海電影學院畢業生於佳琦身穿金色長裙、頭戴俏皮貓耳，臉上還畫著星星和月亮圖案的古埃及彩繪，和古埃及文物依依不舍。“我的工作是扮演成古埃及貓神巴斯泰特給觀眾講解展品。我永遠不會忘記，好多小朋友在展廳里看著我驚喜大叫‘哇，我遇見了貓神！’……”