《中國評論》月刊第332期內容介紹

第332期《中國評論》月刊2025年8月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港8月21日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第332期《中國評論》月刊2025年8月號已出刊。本期《中國評論》共刊發18篇文章，涵蓋兩岸、港澳、東北亞、經濟、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦兩岸共同抗戰與台灣光復，刊發了《重視兩岸共同抗戰歷史的書寫與傳播 夯實中華民族共同體根脈》和《抗戰勝利八十周年之際彰顯台灣光復的國際法意涵》兩篇文章。



廈門大學新聞傳播學院教授、廈門大學國際傳播中心研究員吳琳琳，和廈門大學新聞傳播學院博士研究生余越聯合發表《重視兩岸共同抗戰歷史的書寫與傳播 夯實中華民族共同體根脈》一文。文章指出，台灣自古以來就是中國領土，海峽兩岸歷史相續、血脈相親。近年來，“台獨”分裂勢力妄圖勾結外部勢力，“以武拒統”“倚外謀獨”，並製造歪曲歷史的荒謬挑釁言論。面對促進兩岸關係和平發展以及推進中國統一大業的時代使命，必須要直面分裂勢力歪曲歷史、篡改事實的陰謀，並且予以正面的回擊，以促進兩岸同胞心靈契合、持續深化兩岸融合發展。2025年正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利、台灣光復80周年，抗日戰爭的勝利是包括台灣與大陸同胞在內的全民族的勝利。因此，以此為契機，重視兩岸共同抗戰歷史的書寫與傳播，通過“釐清歷史——書寫歷史——傳承歷史”的路徑鑄牢中華民族共同體意識，是推動兩岸關係和平發展、服務中國統一大業的現實需要。



海南省海洋經濟發展與資源保護研究院副研究員劉瑞陽，和武漢大學國際法所博士研究生宋琦聯合發表《抗戰勝利八十周年之際彰顯台灣光復的國際法意涵》一文。文章指出，2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年。1945年，中國依據《開羅宣言》和《波茨坦公告》等國際法文件，在台灣光復之日正式收回被日本殖民五十年的台灣及澎湖列島的領土主權。當前，“台獨”勢力卻炮製“台灣法律地位未定論”，妄稱《開羅宣言》《波茨坦公告》無法律效力，更企圖湮滅台灣光復這一歷史。為正本清源，從國際法角度論證《開羅宣言》《波茨坦公告》的國際法效力，突顯台灣光復是踐行上述國際法文件。同時，透過分析台灣光復的主權宣示行為獲美、蘇、英、日等國承認或默認，印證兩岸同屬一中的歷史與法理事實。通過重申台灣光復的國際法意涵，堅決捍衛二戰勝利成果和國際正義，並為反制“台獨”和維護國家統一提供法理支撐。

