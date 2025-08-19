【
去年全國體育場地面積達42.3億平方米
2025-08-19 14:09:40
中評社北京8月19日電／據新華社報導，國家體育總局局長高志丹8月19日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，截至2024年，全國體育場地面積達到42.3億平方米，較“十三五”末增加11.31億平方米，群眾健身更加方便。全民健身日、大眾冰雪季等賽事活動聯動各地、貫穿全年，呈現出“天天有賽事、人人可參與”的生動局面。
