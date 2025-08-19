北京發布暴雨預警啟動防汛應急響應

中評社北京8月19日電／據新華社報導，19日3時起，北京市由南向北出現強降雨，房山區、門頭溝區、豐台區、石景山區、海淀區、朝陽區等部分地區出現暴雨，降雨時伴有雷電，南部及城區出現6至7級短時大風。針對此次降雨，北京已發布暴雨、大風、雷電、積水內澇、山洪災害五重預警，同時於5時30分升級啟動全市防汛三級應急響應。



北京市氣象台19日5時25分升級發布暴雨黃色預警信號：預計預警發布時至19日20時，北京市降雨將加強，部分地區小時雨強可達50毫米以上，6小時累計雨量可達70毫米以上，個別點位可達150毫米以上，山區及淺山區可能出現山洪、泥石流、滑坡等次生災害，低窪地區可能出現積水。同日4時45分，北京市氣象台發布大風藍色預警信號：受雷雨雲團影響，預計預警發布時至19日12時，北京市大部分地區將出現7至8級短時大風，局地陣風可達9級以上。



北京市氣象台19日3時20分發布雷電黃色預警信號：預計預警發布時至19日20時，北京市有雷電活動，並伴有短時強降水，局地有7級左右短時大風。5時30分，北京市水務局與北京市氣象局聯合發布積水內澇黃色預警：預計8月19日5時30分至8月21日8時，朝陽區、豐台區、海淀區、石景山區存在局部積水內澇風險，提醒廣大市民關注天氣形勢及雨水情變化，出行盡量避開低窪處，同時做好地下空間防護工作。



此外，當日7時20分，北京市水務局與北京市氣象局發布山洪災害黃色預警：預計19日7時20分起，北京市山區可能發生山洪災害，其中延慶區、房山區、懷柔區、密雲區、平穀區發生山洪災害可能性較大（黃色風險），請公眾遠離山洪溝道，暫停涉山涉水戶外活動，防範山洪災害。



針對此次降水，北京排水集團要求防汛指揮部成員全部到崗，所有水廠及泵站人員全部在崗，全力保障早高峰順暢出行。據瞭解，集團共出動防汛單元211組，人員2298人，截至8月19日7時，集團40座泵站累計抽升雨水4.3萬立方米，調蓄雨水1.1萬立方米。



氣象部門提示，近期北京市降雨明顯偏多，受降雨叠加效應影響，山區及淺山區發生山洪、泥石流、滑坡等災害的風險較高，請公眾遠離山區、河道等危險地帶，確保自身安全。降雨期間路面濕滑、能見度下降，需關注對周二早晚高峰的不利影響，外出請注意交通安全。降雨期間低窪地區和路段出現積水風險較高，請避免在低窪地帶及下凹式立交橋下停車。