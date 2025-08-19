【
大
中
小
】 【
打 印
】
鄂爾多斯市暴雨已致3人遇難3人失聯
http://www.CRNTT.com
2025-08-19 14:05:44
中評社北京8月19日電／據新華社報導，記者8月19日從內蒙古自治區鄂爾多斯市有關部門核實獲悉，18日鄂爾多斯市多個旗區出現暴雨天氣，截至19日10時30分，暴雨天氣已導致東勝區3人遇難、達拉特旗3人失聯。
據介紹，8月18日下午至19日凌晨，東勝區出現暴雨，最大雨量214毫米。19日凌晨，東勝區有3名人員被發現在積水中遇難。18日至19日，達拉特旗同樣出現暴雨。截至記者發稿前，達拉特旗有3名人員在此次暴雨中失聯，相關部門目前正在全力進行搜救。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
北京發布暴雨預警啟動防汛應急響應
(2025-08-19 14:04:39)
水利部對海南省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應
(2025-08-17 17:49:11)
日本九州暴雨 當局呼籲數百萬居民疏散
(2025-08-12 17:30:15)
國家防總對四川啟動防汛四級應急響應
(2025-08-10 17:02:56)
香港天文台發出黑色暴雨警告信號
(2025-08-05 13:23:26)
水利部對北京啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應
(2025-07-27 17:26:15)
海河流域有效應對今年入汛以來最強降雨
(2025-07-27 17:24:18)
北京27日至29日多雨 防汛部門發佈預警
(2025-07-27 16:29:13)
菲律賓多地暴雨成災 已致6人死亡
(2025-07-22 14:31:46)
紐約暴雨交通癱瘓 地鐵嚴重水浸
(2025-07-16 11:59:26)