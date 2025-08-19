】 【打 印】 
鄂爾多斯市暴雨已致3人遇難3人失聯
　　中評社北京8月19日電／據新華社報導，記者8月19日從內蒙古自治區鄂爾多斯市有關部門核實獲悉，18日鄂爾多斯市多個旗區出現暴雨天氣，截至19日10時30分，暴雨天氣已導致東勝區3人遇難、達拉特旗3人失聯。

　　據介紹，8月18日下午至19日凌晨，東勝區出現暴雨，最大雨量214毫米。19日凌晨，東勝區有3名人員被發現在積水中遇難。18日至19日，達拉特旗同樣出現暴雨。截至記者發稿前，達拉特旗有3名人員在此次暴雨中失聯，相關部門目前正在全力進行搜救。

