台胞參訪奈曼王府　感受民族文化傳承

台胞在“中華民族一家親 同心共築中國夢”主題展示牌前拍照留念（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京8月21日電（實習記者 邱姿爽）8月19日上午，“壯美邊疆 青春同行”台青京蒙行參訪團走進內蒙古通遼市奈曼旗，參訪國家級重點文物保護單位——奈曼王府，在台榭回廊間探尋蒙古族歷史文化的深厚底蘊，感受中華優秀傳統文化的多元魅力。



奈曼王府始建於清代，是內蒙古地區現存的一座規模較大，保存比較完整的清代官式建築群，集中展現了清代蒙古王府的建築風格與人文風貌，館內珍藏的大量文物、文獻，生動記錄了奈曼旗的歷史變遷、民俗風情，訴說著各民族交往融合的歷史華章。



參訪過程中，台胞們仔細聆聽講解員關於王府歷史沿革、建築特色的介紹。琳琅滿目的精美建築、彩畫，玲瓏的做工和生動的圖案，無不引發台胞們的濃厚興趣，大家不時駐足凝視、拍照留念。期間，以“中華民族一家親 同心共築中國夢”為主題的展示牌引發台胞關注，她主動提議在此拍照留念，鏡頭定格下這一凝聚同心共識的瞬間。



此次參訪活動為台胞瞭解內蒙古地區的歷史文化打開了一扇窗口。通過實地感受奈曼王府所承載的民族記憶與文化基因，台胞們進一步增進了對中華傳統文化的認同感和歸屬感。大家紛紛表示，要共同守護和傳承好中華優秀傳統文化，讓兩岸同胞的心靈紐帶更加緊密。