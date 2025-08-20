中評鏡頭：在興安盟稻米香裡邂逅朝鮮族美味

研習營團員們在稻田裡拍攝遠方（中評社 林啟瑞攝） 中評社烏蘭浩特8月20日電（實習記者 林啟瑞）8月17日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員乘機抵達到達內蒙古興安盟烏蘭浩特市，於當日下午抵達烏蘭哈達鎮三合村，並參訪興安盟大米故事館、百畝水稻示範基地和三合民俗風情步行街，在興安盟的稻米香裡邂逅朝鮮族美味。



據瞭解，興安盟地處北緯46度，是世界公認的“寒地水稻黃金種植帶”，其依托氣候、土壤、水源、光照、空氣和農田環境純淨等獨特自然條件，以及在黑龍江吉林東北兩大水稻主產區的上游“上方上水上好米”的優勢，歷經150年水稻種植傳承發展和國家農業大開發，取得了矚目的成就。目前興安盟水稻種植面積134.92萬畝，產量75萬噸，占全自治區種植水稻的60%以上。



在興安盟大米故事館裡，團員們駐足悉聽講解員通過圖片、文字和實物等多種方式從“種植與加工”、“生態與科技”和“民俗與文化”三部分全方位展示興安盟大米的種植歷史、生態優勢以及科技創新成果，並品嘗“科技賦能”的興安盟大米製成的“新”美食。隨後，團員們前往水稻綠色高產高效行動百畝示範方示範基地，在百畝良田中感受興安盟自然風光，品味稻米香。



晚間，團員們移步三合村民俗風情步行街，沉浸於朝鮮族特色建築與田園風情之中。烏蘭哈達鎮三合村是以朝鮮族為主體，漢族、蒙古族、滿族、達斡爾族和回族等六個民族共同生產生活，相敬相融的興安盟農文旅結合特色產業村。在此團員們親手為泡菜塗抹秘制辣醬，掄起木錘，鏗鏘有力地捶打石臼中的米粿，製作專屬的朝鮮族風味美食。晚餐期間，團員們品嘗了冷麵，石鍋拌飯，泡菜湯等朝鮮族特色美食。



“這是我第一次吃朝鮮冷麵，酸甜的口感和冷食的特色讓我感覺很奇妙，而且我也是今天下午才瞭解到高緯度居然還能大面積的種植水稻，今天發生的一切都讓我感覺很新鮮，內蒙古之行真的很奇妙。”飯後，一位台灣同胞向記者感慨道。