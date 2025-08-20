台青參訪孝莊園　摸“福”撞鐘共話兩岸情

台青觀看展覽（中評社 邱姿爽攝） 中評社北京8月20日電（實習記者 邱姿爽）8月18日，“壯美邊疆 青春同行”2025台青京蒙行參訪團走進位於通遼市的國家AAAA級旅遊景區孝莊園文化旅遊區。孝莊園景區是以清朝國母、科爾沁草原走出的女政治家孝莊文皇后出生地為主題的大型歷史人文景區，以孝莊故居達爾罕親王府為核心景點，是中國現存規模最大的親王府邸，被譽為中國“王府之最”。



活動中，台青們被園內一處特殊的“福”字碑吸引——龍頭龜身馱起高碑，刻印在上的“福”字因常年被人們觸摸，表面已略顯發黑，卻更顯厚重與溫度。大家紛紛上前，伸手觸摸“福”字，感受這份跨越時光的祝福。這枚被無數人寄托心願的“福”字，亦留下了兩岸同胞觸摸的痕跡，既承載了兩岸同胞對美好生活的共同向往，又像是一座無形的橋梁，見證著兩岸心意相通、情感相融。



隨後，台青們來到鐘亭，敲響了象徵吉祥與希望的鐘聲。清脆的鐘聲回蕩在莊園上空，也仿佛在傳遞著兩岸青年對和平發展、攜手共進的期盼。一位台青在活動中笑著說：“福到大家！希望這份福氣能帶給兩岸的每一個人。”



觸摸的是“福”字，敲響的是心聲，這份跨越海峽的共鳴，正成為兩岸同胞血脈相連的深刻印證。