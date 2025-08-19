黑龍江省總工會開展多種活動致敬百年工運史

中評社北京8月19日電／據人民日報報導，今年是中華全國總工會成立100周年，黑龍江省總工會組織開展百年工運史學習競答活動。作為黑龍江省各級工會慶祝全總成立百年系列活動之一，這場兼具趣味性與知識性的“指尖紅色課堂”，吸引了全省60萬人次參與。



表彰先進，樹立時代榜樣。4月29日，在黑龍江廣播電視台演播大廳內，黑龍江省總工會慶祝中華全國總工會成立100周年省五一勞動獎、工人先鋒號頒獎暨第二屆“龍江工匠年度人物”發布儀式舉行。活動表彰了40個黑龍江省五一勞動獎狀單位，170名職工獲省五一勞動獎章，150個集體獲省工人先鋒號。獲獎代表哈爾濱市第一六八中學校校長董勤忠表示：“我將以這次表彰為新起點，發揮帶頭作用，在工作崗位上作出新的貢獻。”



舞台演繹，展現產業工人新面貌。《匠心永恒》《燃燒的旋律·咱們工人有力量》……由黑龍江省總工會組織創排的一台台精彩紛呈的話劇、舞台劇、情景劇在黑龍江省各地上演。多種藝術形式的跨界融合，讓勞動精神、勞模精神、工匠精神化作可觸可感的精神力量。在佳木斯市工人文化宮，舞台上佳木斯第一代產業工人用血肉之軀托舉工業火種的演出，令不少觀眾動容。全國勞模、華電能源佳木斯熱電廠生產黨支部書記兼生計部副主任韓振東表示：“當舞台上老工人說出‘咱們工人什麼都能造’時，我仿佛看見老一輩師傅們在電廠車間工作的身影。這不僅是對歷史的致敬，更是對我們新時代產業工人的激勵。”



理論鑄魂，夯實思想根基。黑龍江省各級工會廣泛開展有特色、接地氣、入人心的宣傳宣講，持續推動黨的創新理論走進職工心裡，引導廣大職工堅定理想信念，聽黨話、跟黨走。綏化市推出“百年工運·薪火相傳”主題宣傳教育，通過線上線下相結合的方式，組織綏化市職工學習中國工運史和全國總工會百年發展歷程，開展專題宣講會、勞模座談會20餘場，覆蓋職工5000餘人次。



文體賦能，凝聚奮進力量。從哈爾濱市“唱響春天”交響合唱音樂會，到齊齊哈爾市、伊春市、七台河市專題文藝匯演，各類演出不斷。職工氣排球賽、乒乓球賽、高校教職工羽毛球賽、“鐵人杯”全民健身活動等體育活動相繼登場，以競技精神展現勞動者風采。



從松花江畔到興安林海，從智能車間到數字雲端，黑龍江省總工會正以“闖”的精神、“創”的勁頭、“幹”的作風書寫新篇章。“我們聯動全省各市（地）工會、產業工會，推出八大類重磅活動，涵蓋表彰、文藝、展覽、賽事、宣講、影視製作、主題聯動、線上互動等多種形式，致敬百年工運的輝煌歷史，凝聚助力龍江振興發展之力。”黑龍江省總工會宣教網絡部負責人說。